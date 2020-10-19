



كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي





رصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي طريقتين للاستعلام عن الرقم التأميني وهما :-





1_ عن طريق تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( من هنا )، وإدخال الاسم رباعي، والرقم القومي، واسم الأم، ثم الضغط على إرسال سيظهر الرقم التأميني.





2_ الاتصال على رقم الخدمة الصوتية 16217 وإدخال الرقم القومي واسم الأم، وسوف تستمع إلى الرقم التأميني.





3_ الذهاب إلى أحد مقرات مكاتب التأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وإحضار شهادة الميلاد كمبيوتر للاستعلام بالرقم القومي و اسم الأم.





أهمية الاستعلام عن الرقم التأميني





يعد الرقم التأميني من أهم مسوغات للتعيين في الوظائف الحكومية والخاصة حيث يتم من خلاله فتح الملف التأميني داخل المؤسسة التي سوف يعين بها طالب الرقم التأميني، الذي يحدد قيمة معاشات التقاعد عقب بلوغ سن التقاعد طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية المقر من الحكومة.





الخدمات التأمينية المتاحة عبر الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي





قبل معرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي يجب أن تعرف أن الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوفر عدة خدمات هي:-





1_ معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.





2_ معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والإستعلام عن الاستقطاعات.





3_ يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة و صيدها بالتفاصيل.

4_ معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.





5_ معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.





6_ معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات





7_ يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.





8_ الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.





9_ الاستعلام عن كافة بيانات صاحب السيارة سواء كان فردا أو شركة.





يعد الرقم التأميني أحد أبرز مسوغات التعيين، لذلك يدير الكثيرين محركات البحث لمعرفة، إلكترونيا ضمن المنظومة الحكومية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وخطوات الحصول عليه إلكترونيا عبر رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومدد الاشتراك التأميني.