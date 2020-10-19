رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الرقم القومي
الرقم القومي
شيماء حسين
طباعة
يعد الرقم التأميني أحد أبرز مسوغات التعيين، لذلك يدير الكثيرين محركات البحث لمعرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي، إلكترونيا ضمن المنظومة الحكومية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وخطوات الحصول عليه إلكترونيا عبر رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومدد الاشتراك التأميني.

كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي


رصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي طريقتين للاستعلام عن الرقم التأميني وهما :-

1_ عن طريق تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( من هنا)، وإدخال الاسم رباعي، والرقم القومي، واسم الأم، ثم الضغط على إرسال سيظهر  الرقم التأميني.

2_ الاتصال على رقم الخدمة الصوتية 16217 وإدخال الرقم القومي واسم الأم، وسوف تستمع إلى الرقم التأميني.

3_ الذهاب إلى أحد مقرات مكاتب التأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وإحضار شهادة الميلاد كمبيوتر للاستعلام بالرقم القومي و اسم الأم.

أهمية الاستعلام عن الرقم التأميني 


يعد الرقم التأميني من أهم مسوغات للتعيين في الوظائف الحكومية والخاصة حيث يتم من خلاله فتح الملف التأميني داخل المؤسسة التي سوف يعين بها طالب الرقم التأميني،  الذي يحدد قيمة معاشات التقاعد عقب بلوغ سن التقاعد طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية المقر من الحكومة.

الخدمات التأمينية المتاحة عبر الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي


قبل معرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي يجب أن تعرف أن الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوفر عدة خدمات هي:-

1_ معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.

2_ معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والإستعلام عن الاستقطاعات.

3_ يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة و صيدها بالتفاصيل.
 
4_ معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.

5_ معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.

6_ معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات

7_ يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.

8_ الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.

9_ الاستعلام عن كافة بيانات صاحب السيارة سواء كان فردا أو شركة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«جلطات بالقلب والمخ».. كورونا يعود بالوجه الأكثر خطورة

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

مها نور.. من مريضة سرطان لصاحبة مبادرة «ذراعي خط أحمر»

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أماني خليل تناقش «سارقة الابتسامات» بالنيل الثقافية

صامويل جورجي.. الفنون البصرية حين تمتزج بالدعابة

شاهد| «الأعلى للثقافة» يعرض فيلما تسجيليا عن الفنان مصطفى يحيى

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري