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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السلطات الأردنية تحبط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:34 م
السلطات الأردنية
السلطات الأردنية
منار أحمد
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أحبطت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، أكبر محاولة لتهريب الكوكايين من طرد بريدي في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان، وأوقفت ضالعين في العملية، على ما أعلنت قوات الأمن في المملكة.

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فقد ضبطت السلطات الأردنية 48 كيلوجراما من الكوكايين في طرد بريدي في مطار الملكة علياء الدولي، جنوب عمان.

وقالت دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات، في بيان مشترك، إنه "تم إحباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وقد ضُبط خلالها 48 كيلوجراما من تلك المادة المخدرة.

وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبين نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتا إلى "تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة".

وحسب البيان، فإن مادة الكوكايين تم إحضارها في طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان)، وقد "أخفيت بطريقة سرية بداخله".

وتؤكد وزارة الداخلية أن 95 بالمئة من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لمدة تتراوح بين 3 أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.

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