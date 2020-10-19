انطلاق محادثات «5+5» الليبية برعاية أممية في جنيف

انطقلت جولة جديدة من المحادثات للجنة العسكرية المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا، اليوم الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية.وأعلنت الأمم المتحدة انطلاق المباحثات بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.وأوضحت الأمم المتحدة فى بيان لها، أن عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) والذي دعا الطرفين إلى التوصل الى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار".وأشار البيان إلى أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.واستهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين، وفقا لقناة العربية.وأوضح البيان أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.كما ثمنت الأمم المتحدة قيادتي الطرفين على تسهيلهم انعقاد هذه الجولة.كما أشاد السفير الألماني في ليبيا ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبجميع الأطراف لتسهيلهم عقد محادثات 5+5.وقال السفير الألمانى "نشجع الأطراف على اغتنام الفرصة والتفاوض على وقف إطلاق نار شامل يمهد الطريق نحو ليبيا موحدة يعمها السلام وتحدد مصيرها بنفسها".