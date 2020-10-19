رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بحي العمرانية وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الرابطة والمتفرعة من شارع الأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.وأشار محافظ الجيزة أن الشارع له أهمية حيوية باعتباره أحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام ويشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم مشيرا أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الشارع بطول ٥٠٠م وبعرض ١٣ م وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة وأرصفة مشاة للمواطنين وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢ مليون جنيه.لافتا أنه تم وضع الطبقة الأسفلتية للرصف وتركيب ودهان البلدورات وجاري الاستكمال للأعمال مشددا على الشركة المنفذة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات.ووجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضاري اللائق بالإضافة إلي التأكيد على جميع الانشطة والمحال التجارية بشارع فاطمة رشدي بوضع صناديق القمامة وعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام والتنبيه بعدم رش المياه حفاظا على المظهر الحضاري للشارع وطبقه الرصف مع عدم السماح بوجود أي إشغالات او تعديات علي نهر الطريق من قبل المحال.ويذكر أن محافظة الجيزة تواصل أعمال تطوير شارع المحولات المتفرع من شارع الأهرام بحي الطالبية والمؤدي لشارع ترسا الموازي لشارع الأهرام وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد امين بحي الطالبية وتم رفع كفاءه عددا من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.