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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-10-2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:44 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم

وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 19-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».

وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:32 AM
الشروق 5:59 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:54 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:38 AM
الشروق 6:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:25 PM
صلاة العِشاء 6:44 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:28 AM
الشروق 5:55 AM
صلاة الظُّهْر 11:36 AM
صلاة العَصر 2:50 PM
صلاة المَغرب 5:16 PM
صلاة العِشاء 6:34 PM

مواقيت الصلاة في السويس
صلاة الفجْر 4:27 AM
الشروق 5:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:16 PM
صلاة العِشاء 6:33 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:20 AM
الشروق 5:45 AM
صلاة الظُّهْر 11:28 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:10 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 5:55 PM
صلاة العِشاء 7:09 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 4:30 AM
الشروق 5:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:55 PM
صلاة المَغرب 5:22 PM
صلاة العِشاء 6:37 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:16 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:54 PM

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