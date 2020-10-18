«العناني» يشهد حفل افتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتضمن الحفل عدد كبير من الفقرات الفنية والاستعراضية من أطفال ذوي القدرات الخاصة وفريق بلاك تيمتا واستعراض شعبي وعزف على الآلات الموسيقية وإلقاء الشعر.وتستمر فعاليات هذه الدورة لمدة ٣ أيام تحت شعار «وحشتونا» برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر وبمشاركة ٣٦ دولة عربية وأجنبية وبرعاية وزارات السياحة والآثار والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية.وتشمل الفعاليات مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا والتصوير والعروض الاستعراضية.