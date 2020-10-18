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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجزائر: تفضيل الشركات الوطنية على الأجنبية في مشروعات الطاقة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:18 م
عبد المجيد عطّار
عبد المجيد عطّار
محمد عمر
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قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطّار، اليوم الأحد، إنه وجه شركتي النفط سوناطراك وسونلغاز التابعتين للحكومة وكل فروعهما، بإعطاء الأولية للشركات الجزائرية بصفة عامة في المشاريع الكبرى ومن دون تمييز بين الشركات الخاصة والعمومية.

كما أمر وزير الطاقة الجزائري الشركتين السابقتين بمنع منح المناولة للشركات الأجنبية، والتي تعوّض بالشركات المحلية أو تجمعات الشركات المصغّرة، وفق قناة "النهار" الجزائرية.

وأكد عطار أن الطاقة المتجددة هي مستقبل الجزائر، وأنه في حالة عدم تطويرها في فترة 15 سنة، فإن مصادر الطاقة الحالية لا تكفي، معتبرا أن أمن الطاقة مضمون لأربعين سنة في الجزائر.

وقال الوزير الجزائري إن قطاع الطاقة لا يخلق مناصب شغل كثيرة، داعيا إلى تكاتف كل الوزارات، على غرار البيئة الصحراوية والمؤسسات المصغّرة واقتصاد المعرفة لخلق مؤسسات مصغّرة لتوفير مناصب شغل، خاصة وأن وزارة الطاقة ملوثة للبيئة، ويمكن استغلال هذه المؤسسات لحماية البيئة وتوفير مناصب عمل.

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