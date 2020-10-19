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«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
حب الرشاد
حب الرشاد
إسلام جمال
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يُعرف حب الرشاد بالحبة الحمراء، والذي يُزرع على نطاق واسع في الهند، وأوروبا، والولايات المتحدة، وقد كان يُعدّ قديمًا من النباتات التي تمتلك خصائص طبية مُهمة.

ويحتوي حب الرشاد، وزيته، ومسحوقه على كمية جيدة من البروتين، والدهون، والمعادن، والألياف، والمواد الكيميائية النباتية، وبالتالي فإنّه يُضاف إلى العديد من المشروبات، والأغذية للحصول على الفوائد الصحية.

وقدم موقع "هيلث لاين" الفوائد المذهلة لـ"حب الرشاد" والأضرار على جسم الإنسان ومنها:

فوائد للقولون

يساعد حبّ الرشاد على تنظيف الجهاز الهضمي، حيث يحتوي غلاف البذرة على صمغٍ يمتلك تأثيرًا مُلينًا، ممّا يخفف من الإمساك.

ويُمكن تناول بذور حبّ الرشاد والعسل لتحسين حالة الإسهال الشديد الناتج عّن الإصابة بالأميبا، وقد وُجدَ أنّ استهلاك مسحوق حب الرشاد مفيد لمغص الأطفال الرضع.

للعظام والمفاصل

يعدُ حب الرشاد مفيدًا للعظام والمفاصل، حيثُ إنّه مفيد لتسريع التئام كسور العظام، وقد تبين أنّه يساهم في تسريع شفاء كسور العظام.

كما لوحظ أنّ لحبّ الرشاد خصائص تقلل الالتهاب، ومُسكِّنة للألم، بما ذلك ألم المفاصل وتيبسها، وليونتها، وانتفاخها، والصعوبة في الحركة لدى المصابين بالتهاب المفاصل التيبسى.

حماية ضد أمراض القلب

تحتوي بذور حبّ الرشاد على نسبة تتراوح بين 21 إلى 24% من الزيّت؛ الذي يُعدّ غنيًا بمضادات الأكسدة، والفايتوستيرول وحمض الأوليك، وحمض ألفا-اللينولينيك الذي يُشكّل منه نسبة 30 إلى 34% من محتواه.

كما أنَ مكونات الأحماض الدهنية في زيت حب الرشاد ترتفع بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة حمض أوميجا 3 المفيد للصحة، وحمض الأوميجا 6 الذي يرتبط زيادة تناوله بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم.

أضرار الإفراط فى تناول حب الرشاد

يُعدّ تناول حب الرشاد آمنا ولكن الإفراط فيه يسبب تهيّج الأمعاء، أمّا بالنسبة لاستهلاكه من المرأة الحامل أو المُرضع فلا تتوفر معلومات كافية حوله، وينبغي على مرضى البول السكرى وضغط الدم الحذر عند استعماله مع أدوية خفض سكر الدم وخفض ضغط الدم ومع مدرات البول، حيث إنّ استهلاك كميات كبيرة من حبّ الرشاد يقلل من مستويات البوتاسيوم، كذلك مرضى قصور وكسل الغدة الدرقية.

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