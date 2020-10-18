«الانفجار الكبير».. بعد تسريبات «آخر النهار» أيمن نور يطلب رسميًا ترحيل 5 أشخاص

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن انفجار كبير شهده أوغاد الإخوان في تركيا، بعد التسريبات الصوتيةا لتي انفرد بها برنامج "آخر النهار".













وقال الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، إن المدعو أيمن نور عراب الفساد والخراب توجه بالأمس من أسطنبول إلى أنقرة، ورفع مذكرة لوزير الداخلية التركي يطالبه فيها بترحيل 5 أشخاص من أسطنبول وهم أحمد حمدي إبراهيم وسامي كمال الدين، وياسر العمدة، وطارق قاسم، ومحمد الشرقاوي.













وتابع الباز: "انتظروا هؤلاء الخمسة في مصر قريًبا"، موضحًا أن هذا الانفجار الكبير حدث بعد إذاعة تسريبات سامي كمال الدين في "آخر النهار"، حيث اتهمهم أيمن نور بأنهم عملاء للمخابارت المصرية والإماراتية، وينقلون أخبار المعارضين في تركيا







