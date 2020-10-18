الملك سلمان يصدر أمرا بتعيين 150 عضوا في مجلس الشورى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بتعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية.ونص الأمر الملكي على تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسًا لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 331442هـ.كما أصدر الملك سلمان أمرا بتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.