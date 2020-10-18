أحمد قطب يؤدي «يمين الشيوخ»: لحظة فارقة في الحياة السياسية

أدى أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، الأحد، اليمين الدستوري خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس والتى عقدت بناءً على دعوة رئيس الجمهورية وبعد الانتهاء من تعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس.وقال قطب إن الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم لمجلس الشيوخ تعد بداية عهد جديد للحياة النيابية في مصر، مضيفًا أن انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيسًا للمجلس بالإجماع، وكذلك اختيار المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول للمجلس، والنائبة فيبي فوزي جرجس بمنصب الوكيل الثاني، يمثل إضافة قانونية كبيرة للشيوخ لما يتمتع به الرئيس والوكيل الأوّل من خبرات قانونية ستُساهم بشكل كبير في إثراء الحياة التشريعية بما يضمن إبداء الرأي الجيد والموضعي في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إلي المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.ووجّه القيادي بمستقبل وطن التهنئة إلى رئيس المجلس والوكيلين، والأعضاء المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية، بانطلاق فعاليات أعمال الدورة الأولى للشيوخ بعد انقطاع دام لعدة سنوات، مشيدًا بالتعيينات التي تمت من قبل رئيس الجمهورية حيث شملت التعيينات عددًا بارزًا من القانونيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانين وممثلى النقابات وزوجات الشهداء.وأوضح أنه بعد تلك التعيينات فإن المجلس أصبح يضم كوكبة متكاملة الخبرات والكفاءات للعمل على المشاركة في إعداد ومناقشة وصياغة القوانين بما يضمن في النهاية خروجها بشكل يليق بالحياة النيابية في مصر.وأكد قطب أن الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ تم تنظيمها جيدًا وخرجت بشكل جيد، وأنه تم بذل جهد كبير من قبل الأمانة العامة للمجلس لتخرج بهذا الشكل المنظم الذي أكد للجميع بأن هناك تغيرا في الحياة السياسية والبرلمانية إلى الأفضل، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي قام به محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، لتنظيم فعاليات الجلسة الافتتاحية اليوم، والتسهيل الكامل للأعضاء في إجراءات إصدار الكارنيهات وتفعيل نظام البصمة، وكذلك اتخاذ الاحتياطات الوقائية والطبية؛ حفاظًا على سلامة الأعضاء وصحتهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.