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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الثلاثاء.. الأوقاف تنظم ندوة «نبي الرحمة» في ذكرى مولده

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:21 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ.ش.أ
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تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي بعنوان:"نبي الرحمة (ص) في ذكرى مولده".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن الندوة تأتي في إطار ملـف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية سَتنقل الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك في الندوة الدكتور جمال فاروق، والعميد السابق لكلية الدعوة جامعة الأزهر، وحازم جلال، وإمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى.

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