مروة إبراهيم تنتهى من تصوير فيلم «سقراط ونبيلة»

انتهت الممثلة الشابة مروة إبراهيم، من تصوير دورها في الفيلم السينمائي "سقراط ونبيلة" والذي يخوض بطولته الفنان أشرف عبدالباقي.وأعربت الفنانة عن سعادتها بمشاركة هذا العدد الكبير من النجوم في الفيلم، وتمنت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بدورها الذي تجسده في الفيلم حيث تجسد دور"السكرتيرة الخاصة" لأشرف عبدالباقي.جدير بالذكر أن فيلم" سقراط ونبيله" يشارك في بطولته سمير مغاوري، وهشام الشافعي، ومن إخراج شركة نيو بكتشر للإنتاج الفني، مدير تصوير ضياء جاويش.