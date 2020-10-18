«ملك وكتابة».. لعبة لها أصل تاريخى

"ملك ولا كتابة " اللعبة الشهيرة بين الأطفال، كل ما تتطلبه فقط عملة معدنية، وشخصين من محبي المرح والتسلية، يقوم أحدهما بقذف العملة إلى الأعلى، وعلى الآخر أن يخمن الإجابة الصحيحة، على أي وجه وقعت العملة مخبأة تحت يد خصمه أي "ملك" أم "كتابة"، إلى أن تطورت اللعبة وظهرت في مباريات كرة القدم لإجراء القرعة بين الفريقين.وتحدث لـ"الدستور" الخبير الأثري عبد العزيز عبد العظيم عن أصل لعبة ملك وكتابة، قائلا يعود أصل تلك اللعبة إلى عام 1930، عندما صدرت عملة بقيمة 50 قرشا، تحمل على أحد وجهيها صورة الملك فؤاد الأول، ملك مصر في ذلك الوقت، ويظهر الملك بزي عسكري مرتديا "طربوشا" على وجه العملة الذهبية، أما الوجه الآخر فكان عبارة عن جملة منقوشة عليها وهى المملكة المصرية، وتاريخ طبعها عام 1930، بالإضافة إلى قيمتها وهي 50 قرشا.وقد أصبح الملك فؤاد الأول ملكا لمصر في عام 1922، بعد أن كان سلطانا، فترتب على ذلك إصدار عملات مصرية عليها صوره، وكانت إحدى هذه العملات التي أصدرت هي الخمسون قرشا، والتي كانت تحمل صورته، وكانت مصنوعة من الذهب عيار 21، وحجمها 4.25 جرام، وقد صكت في لندن عام 1930.