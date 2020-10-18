لجنة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ خلال 30 يومًا

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة بالمجلس، على أن يتم الانتهاء من عملها خلال 30 يومًا.أضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الأمانة العامة قدمت مشروع للائحة من الممكن البناء عليه.ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة الافتتاحية بعد عمل أكثر من 5 ساعات، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد المقبل 29 نوفمبر.