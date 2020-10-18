محامون يشيدون بنظام تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد

ثمّن عدد من المحامين جهود المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطلاق مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلٍ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة.وقال المستشار إسماعيل بركة المحامي إن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد سيكون سبب رئيسي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحاكم المصرية مميكنة، ويجب الإسراع في تنفيذ باقي المراحل.وأوضح محمد الديب المحامي أن فكرة عرض المتهمين عن طريق تطبيق الكونفراس هو فكرة ناجحة لأسباب كثيرة منها منع تكدس المحاكم، بالإضافة لتوفير أعداد ومجهودات الحراسة المرافقة للمتهمين التي تقوم بها وزارة الداخلية يوميا في كل أقسام الشرطة، كما سيتم توفير مبالغ أو تكلفة نقل المتهمين وسرعة إنهاء إجراءات الجلسات وتجديد الحبس.كان المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدا ـ صباح اليوم الأحدـ تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وحضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.