محمود علم الدين: تصريحات أسامة هيكل لا تستند لمصدر بحثي أو علمي

أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، أن ما تناوله وزير الإعلام أسامة هيكل، بشأن وجود 65% من الشعب المصري لا يقرأ الصحف ولا يشاهد التليفزيون، يمثل بيانات شديدة الخطورة كان لا بد أن يرجعها إلى مصدر بحثي أو علمي حتى تكتسب مصداقية.وطالب أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، الوزير بالكشف عمن أعد الدراسة، وما هي العينة وتاريخها والجهة التي قامت بها حتى تكون أساسًا للتحرك، أو يمكن التعامل معها.وأشار "علم الدين" إلى أن الرأي العام لا يزال ينتظر برامج ورؤية للوزير، تساهم في تطوير منظومة الإعلام المصري التي تمر بمرحلة تحتاج إلى التكامل والتنسيق بين الهيئات الإعلامية والوزارة والنقابات المعنية، وذلك في إطار الاختصاصات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وزارة الإعلام.