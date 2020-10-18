أبوشقة وفيبي فوزي وكيلان لمجلس الشيوخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب وكيلي مجلس الشيوخ، فوز المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول لمجلس الشيوخ، بـ255 صوتًا، والنائبة فيبي فوزي، وكيلة ثانية لمجلس الشيوخ بـ199 صوتًا.وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة مجلس الشيوخ أعلنت عن فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب "مستقبل وطن" برئاسة مجلس الشيوخ، بعد حصوله على 287 صوتًا من إجمالي 299 صوتًا، وجاءت الأصوات الباطلة بإجمالي 12 صوتًا.