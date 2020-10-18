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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة وفيبي فوزي وكيلان لمجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:54 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب وكيلي مجلس الشيوخ، فوز المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول لمجلس الشيوخ، بـ255 صوتًا، والنائبة فيبي فوزي، وكيلة ثانية لمجلس الشيوخ بـ199 صوتًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة مجلس الشيوخ أعلنت عن فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب "مستقبل وطن" برئاسة مجلس الشيوخ، بعد حصوله على 287 صوتًا من إجمالي 299 صوتًا، وجاءت الأصوات الباطلة بإجمالي 12 صوتًا.

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