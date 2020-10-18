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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 32 رحلة بمطار القاهرة تقل 3000 راكب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:15 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسيّر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الإثنين، 32 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، جوبا، بغداد، كازابلانكا، المدينة المنورة، مسقط، ورحلتين إلى كل من دبي والدمام والرياض، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الاياتا» ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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