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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مزارع تخلص من رضيع نتاج علاقة غير شرعية بين ابنته وشقيقها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:06 م
حبس مزارع
حبس مزارع
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس مزارع واثنين من أبنائه 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولة التخلص من رضيع نتج عن حمل سفاح ابنته القاصر من شقيقها الحدث، كما أمرت بإجراء تحليل DNA للمتهمين.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل الواقعة، وذكرت الفتاة أن شقيقها كان يمارس معها الرذيلة برغبتها، ولم تتعرض للاغتصاب، وأن العلاقة تكررت عدة مرات حتى فوجئت بحملها منه.

أضافت الفتاة أن والدها فوجئ بحملها وعندما واجهها أخبرته أن شقيقها وراء إقامة علاقة جنسية معها وحملها منه، موضحة أن والدها انتظر حتى أنجبت الطفل وبعد مرور يومين قرر التخلص منه بإلقائه بإحدى الترع فى منشأة القناطر، إلا أن أحد المواطنين شاهده، وتمكن من ضبطه، واعترف شقيق الفتاة بصحة الاتهام.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته التخلص من طفل رضيع، بإلقائه فى ترعة انتقل المقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم واعترف بالتفاصيل المشار إليها.

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