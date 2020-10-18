العثور على جثة مجهول مقيدة اليدين بالإسكندرية

تكثف وحدة مباحث إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة خلف الحديقة الدولية بمنطقة محرم بك وسط المدينة مقيدة اليدين والقدمين.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بعثور الأهالى على الجثة وانتقل لموقع البلاغ قيادات المديرية وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، وتبين أنها لرجل فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه ومقيد اليدين والقدمين.وبمناظرتها تبين وجود آثار تعذيب بها وإصابات فى أنحاء متفرقة من الجسم فضلا عن أنها فى بداية مرحلة التحلل الرمي، ولم يعثر على أي أوراق ثبوتية مع المتوفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.