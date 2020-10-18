رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس لوقا الإنجيلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:00 م
لوقا الإنجيلي
لوقا الإنجيلي
جرجس صفوت
طباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس لوقا الإنجيلي.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد في أسرة يونانية في مدينة أنطاكية السورية، وكان يتمتع بجانب كبير من الثقافة الهلينية. وكان طبيبًا، كما يُستدل من رسالة القديس بولس إلى أهل كولسي، إذ يقول: "يسلِّم عليكم لوقا الطبيب الحبيب". وقد آمن لوقا بالمسيح على يد التلاميذ الذين جاءوا من أورشليم إلى أنطاكية، مبشرين بالإنجيل، وتتلمذ لبولس الرسول ورافقه في أسفاره وعاونه في التبشير كما ذكره في رسالته إلى فيليمون، وقد لازم لوقا بولس الرسول، مدة إقامته في قيصرية سنتين، وسار معه إلى روما، حيث كان له خير مُعزٍّ ومؤنسٍ  في سلاسله وشدائده، كما حضر استشهاده.

وأضاف: "ثم كتب لوقا إنجيله باللغة اليونانية للوثنيين المهتدين، معتمدًا على مصادر سابقيه وعلى المعلومات التى جمعها هو بنفسه، وصاغها بحرية الأديب الكبير والكاتب القدير. وسماه الشاعر الإيطالي دانتي الجييري "كاتب وداعة المسيح" حيث يركز لوقا في إنجيله على أهمية الصلاة ودور الروح القدس، ورحمة الله وغفرانه للخطأة.

وامتاز عن غيره بذكر ما تلقَّنه من فم سيدتنا مريم العذراء: كحَبَلها بالكلمة الإلهي وزيارتها نسيبتها القديسة اليصابات والميلاد في بيت لحم والهرب إلى مصر والتقدمة إلى الهيكل، ودورها فى أحداث الخلاص.

وتابع: "يواصل القديس لوقا رواية إنجيله فى سفر أعمال الرسل، حيث يتناول ثلاثين عامًا من حياة الكنيسة الناشئة وازدهارها وشهادتها. وبعد استشهاد معلمه القديس بولس، أخذ يطوف البلدان الكثيرة، كما يقول القديس أبيفانيوس، مبشرًا بإيمان المسيح الذي ردَّ كثيرين من الأمم. وبعد جهاده تنيح سنة 90 للميلاد".

موضوعات متعلقة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

عبدالوهاب عبدالرازق.. من هو رئيس مجلس الشيوخ؟

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددا من الكليات في أول يوم دراسي

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

image description

جامعة أسيوط تستقبل العام الدراسي بتحية العلم (صور)

الأكثر قراءة

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

مدبولى: مياه النيل «قضية وجود» ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

إنفوجراف

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
المزيد

الثقافة

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

عمر الشحات يقدم «ملهاة الحجاج» على مسرح «آفاق».. غدًا

رواد فن القصة في مصر بـ «ثقافة القليوبية»

اجتماع تحضيري لأعضاء الملتقى الثقافي 5 لشباب الحدود ببورسعيد