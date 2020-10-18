محمد علاء شخصية عصامية في مسلسل «واقع افتراضي»

يشارك الفنان محمد علاء في مسلسل "واقع افتراضي" للنجم أحمد صلاح حسني، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال 45 حلقه، ليكون اسمًا مؤقتًا للعمل الذي انطلق تصويره قبل 10 أيام، على أن يتم اختيار الاسم النهائي للعمل بالتزامن مع عملية التصوير التى تسير بشكل مستمر، خاصة أن صناع المسلسل يرغبون فى تسريع عملية التصوير مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل اللوكيشن لحين أن يتم الانتهاء من جميع مشاهد العمل قبل نهاية العام الجارى، حتى أن يتم تحديد ميعاد عرضه على إحدى القنوات الفضائية بالاتفاق مع الشركة المنتجة.وأكد علاء أنه يقدم شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل، فشخصية (طارق) تخص رجلا يعمل تاجر قماش ويدور محور الشخصية حول كونه شخصا عصاميا معتمدا على نفسه منذ الصغر، فيتحقق ذلك من خلال قوة إرادته وعزيمته الصادقة في الوصول إلى هدفه وغيرها من الأحداث.وأضاف علاء أنه جذبته فكرة العمل ومحاور التشويق والإثارة لديه، فهذا ما جعله يندهش عند قراءة سكربت العمل بالإضافة إلى الأسلوب المحترف المتبع أثناء التصوير بأخذ كادرات فنية مبهرة، وذلك تحت قيادة الرؤية الإخراجية المبدعة، مما جعله يتعامل مع كل مشهد في العمل بمثابة ماستر سين، وهذا ما سيتم ملاحظته للجمهور حين عرض العمل قريبًا.جدير بالذكر أن مسلسل "واقع افتراضي" يتضمن نخبة من النجوم، هم: الفنان أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، مى القاضى، إسلام جمال، سامية الطرابلسى، مها أبوعوف، محمود حافظ وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.على الجانب الآخر، يشارك الفنان محمد علاء في فيلم "قمر 14"، ومن المتوقع عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية، والذي تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويضم 5 خطوط درامية لكل خط حكاية مختلفة عن الأخرى، ويقدم بطولتها عدد من النجوم السوبر ستار، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى: الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبدالرسول، محمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، محمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، مى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى، شيرين رضا، وهو من إنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.