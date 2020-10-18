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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «إيزيس الشرق» فى القاهرة والإسكندرية الأربعاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:10 م
فرقة فرسان الشرق
فرقة فرسان الشرق
حسن أمين
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تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، تحت إشراف مديرها الفني عصام عزت، أحدث عروضها الفنية تحت عنوان "ايزيس الشرق"، وذلك علي مدار 5 أيام بالقاهرة والإسكندرية تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس،الجمعة، 21،22، 23 أكتوبر علي مسرح الجمهورية، ومساء الأحد والإثنين 25، 26 أكتوبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزويس، ويتناول لقاء جب إله الأرض، ونوت إلهة السماء، وميلاد إيزيس وأوزويس وست ونفتيس، والصراع بين أوزوريس وأخيه ست، ويبرز إخلاص إيزيس لأوزويس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.

والعرض من أداء كل من ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبدالرحمن دسوقي - حبيبة إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمة الشبراوي - حسين رشاد، وجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا، من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.

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