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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية بمسمى محمية طبيعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:11 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن عيسى موسى، مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة بفلسطين، سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 36 منطقة في الضفة الغربية تحت مسمى "محمية طبيعية".

وأوضح مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة بفلسطين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحويلها إلى معسكرات ومستوطنات، حيث يوجد في الضفة 51 محمية طبيعية، 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية، وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة "ج"، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف " موسى" أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية، إنما بدراسات ميدانية، وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث هناك مواصفات خاصة، مشيرا إلى أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق، ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

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