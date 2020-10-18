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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس طالبة اتفقت مع خطيبها على سرقة والدتها بالنزهة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
حبس طالبة
حبس طالبة
حسام التمساح
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قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، حبس طالبة جامعية وخطيبها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة منزل والدة الأولى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بتلقيه بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غويشة - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب - 17 ألف دولار - 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) طالبة جامعية وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بتحريض من صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة، وأقرت برغبتهما فى الزواج.

واختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 33 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط 4 هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائها من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

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