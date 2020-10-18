وزير التعليم يتفقد سير الدراسة بالقاهرة.. ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية في محافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، جاء ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020.وحرص الدكتور طارق شوقي على تفقد فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد 2.0، موجهًا العديد من النصائح للطلاب بضرورة اتباع الإرشادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأثنى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أداء المعلمين وحرصهم في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسى وتوجيههم باستمرار بتوعية الطلاب.واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح عدد من المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب خاصة من يدرسون نظام التعليم الجديد.وحرص الوزير على التفاعل مع الطلاب أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن المناهج التي يتم تدريسها لهم في نظام التعليم الجديد الذين أبدوا إعجابهم به.وشارك في الجولة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.