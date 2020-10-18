سيناتور أمريكى يطالب بفرض عقوبات على أردوغان وتركيا

طالب كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز، بفرض عقوبات مشددة على أنقرة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تشغيل نظام الصواريخ الروسي إس-400.وقال مينينديز وفقا لقناة العربية الإخبارية، إن أردوغان تردعه الأفعال فقط، مضيفًا الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترامب.. أردوغان لا يردعه إلا الأفعال وليس الأقوال.وتابع: في يوليو 2019، تسلمت تركيا منظومة إس-400 في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية التي فرضها قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات، لقد تجاهلت إدارة ترامب القانون، وأضعفت يدنا ضد بوتين كما شجعت أردوغان مما أدى إلى اختبار الصاروخ اليوم.من جهتها، أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قيام تركيا بتجربة نظام صاروخي روسي الصنع، وهو نظام أسلحة يعتقد مسئولون أمريكيون أنه يمكن أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان: "وزارة الدفاع الأمريكية على علم بالتقارير التي تتحدث عن اختبار محتمل لنظام الدفاع الجوي إس-400 من جانب تركيا، وإذا كانت دقيقة، فإن الوزارة تدين بشدة الاختبار".وقال مسئول دفاعي أمريكي لشبكة "سي إن إن" تعليقا على اختبار تركيا نظام صواريخ إس-400 الروسي الصنع، "نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله، لا ينبغي تفعيله، القيام بذلك يخاطر بعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية".وقد تم بالفعل تعليق تركيا من برنامج إف-35، ولا يزال البرنامج ونظام إس-400 يشكلان عائقًا أمام التقدم في أي مكان آخر في العلاقات الثنائية.