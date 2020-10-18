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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق أسبوع القاهرة الثالث للمياه.. اليوم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
المياه
المياه
وائل القمحاوى
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تفتتح وزارة الموارد المائية والري، أسبوع القاهرة الثالث للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وماسيج بوبواسكى ممثل الإتحاد الأوروبي، ولويس فاشون زئيف المجلس العالمي للمياه والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتشهد فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية  التي تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع  50 منظمة إقليمية ودولية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التشديد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أسبوع القاهرة للمياة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما سيتم تكريم أبناء الوزارة المتميزين والذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل، وأيضًا تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن "أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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