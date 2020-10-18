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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الكاتب محمد مرعى يوقع ويناقش «عصيا على النسيان».. غدًا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:17 ص
الكاتب محمد مرعى
الكاتب محمد مرعى
نضال ممدوح
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ينظم نادي ليونز أنطونيادس٬ بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف٬ حفل توقيع ومناقشة رواية «عصيا علي النسيان» للكاتب محمد مرعي٬ وذلك في السابعة من مساء غدًا الإثنين٬ ويدير ندوة الشاعر جابر بسيوني.

تدور أحداث الرواية حول الدكتور هاني البابا، الرّسام السكندري٬ الذي بدأت موهبته الفنّيّة تظهر للمحيطين به منذ أن كان في الرابعة من عمره، وهو العام ذاته الذي ظهرت فيها أولى لوحاته الفنّيّة.

ومن أجواء الرواية نقرأ: «تتمرّد ذكرياتنا في بعض الأحيان، وتتمكّن من كسر أقفال زنزانتها التي حبسناها فيها؛ لتقتحم حاضرنا، ولشدّة ما نعانيه من وطأة ذلك الاكتساح؛ فإنّنا نحاول، في لحظة الضّعف تلك، أن نلقي بها على مسامع أي شخصٍ غريبٍ تصادفَ أنْ جمعنا القدر به؛ واهمين بأنّ ما نفعله هو السّبيل الأمثل للخلاص منها، أو على الأقلّ، نفعل ذلك وكلّنا أمل بأنّ من استمع لنا، سيقوم بمساعدتنا للتغلّب عليها وإعادتها إلى حيث كانت، في زنزانة اللّاوعي».

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