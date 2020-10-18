حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

قال الفنان حمدي الوزير، إن بورسعيد بالنسبة له بمثابة البداية الحقيقية والمدرسة التي تعلم فيها بداية عمله الفني، لافتا إلى أنها قدم منها أيضًا إلى القاهرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين.وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN"، أنه شكل أول فصيلة مقاومة شعبية بعد حرب 1967، والتحق بالقوات المسلحة خلال تلك الفترة كأصغر جندي يلتحق بالجندية لأداء الواجب الوطني خلال تلك الفترة.وأوضح أن العمل الفني لم يستهوه في بداية مشواره، ودخل مجال التمثيل صدفة لأنه لم يكن هدفه الذي كان يسعى إليه، لافتا إلى أن تقابل صدفة في بداية مشواره مع المخرج الكبير محمد خان في عام 1980 والذي قدم أول عمل معه.وأشار إلى أن أول عمل فني قدمه كان مع الفنان الراحل محمود ياسين، وثاني عمل يقدمه كان مع الفنان الراحل نور الشريف، وثالث عمل كان مع الفنان عادل إمام، لافتا إلى أن كل اسم من تلك الأسماء له العديد من الحكايات والذكريات، وكل اسم من تلك الأسماء له قصص كفاح ونجاح وجهاد للوصول إلى هدفه وتحقيق حلمه.