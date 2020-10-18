رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:34 ص
حمدى الوزير
حمدى الوزير
ايهاب مصطفى
طباعة
قال الفنان حمدي الوزير، إن بورسعيد بالنسبة له بمثابة البداية الحقيقية والمدرسة التي تعلم فيها بداية عمله الفني، لافتا إلى أنها قدم منها أيضًا إلى القاهرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN"، أنه شكل أول فصيلة مقاومة شعبية بعد حرب 1967، والتحق بالقوات المسلحة خلال تلك الفترة كأصغر جندي يلتحق بالجندية لأداء الواجب الوطني خلال تلك الفترة.

وأوضح أن العمل الفني لم يستهوه في بداية مشواره، ودخل مجال التمثيل صدفة لأنه لم يكن هدفه الذي كان يسعى إليه، لافتا إلى أن تقابل صدفة في بداية مشواره مع المخرج الكبير محمد خان في عام 1980 والذي قدم أول عمل معه.

وأشار إلى أن أول عمل فني قدمه كان مع الفنان الراحل محمود ياسين، وثاني عمل يقدمه كان مع الفنان الراحل نور الشريف، وثالث عمل كان مع الفنان عادل إمام، لافتا إلى أن كل اسم من تلك الأسماء له العديد من الحكايات والذكريات، وكل اسم من تلك الأسماء له قصص كفاح ونجاح وجهاد للوصول إلى هدفه وتحقيق حلمه.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية

الكاتب محمد مرعى يوقع ويناقش «عصيا على النسيان».. غدًا

صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى