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منوعات

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
جريدة الدستور
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أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على استاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وقال موسيماني، عقب المباراة، إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام الوداد، الذي حاول العودة ‏إلى المباراة بعد تأخره بهدفين، ولكن لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية على مستوى الدفاع ‏والوسط، وحافظوا على تقدم الفريق على مدار شوطي المباراة.‏

وأضاف المدير الفني للأهلي: "حصلنا على فرصة لتسجيل هدف مبكر من خطأ دفاعي للوداد، ‏واغتنمنا الفرصة ونجحنا في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة ‏الرابعة"، مشيدًا بالحارس محمد الشناوي بعد تصديه لضربة جزاء للوداد، كما أشاد ‏بلاعبي الوسط والدفاع.‏

وأوضح أن الأهلي خاض المباراة وفقا للخطة الفنية التي تم وضعها من جانب ‏الجهاز الفني قبل المباراة، وكان الفريق بإمكانه أن يضيف أكثر من هدف، بعد الفرص التي أتيحت للاعبين في منطقة جزاء الوداد.‏

وقال إن سعادته كانت ستتضاعف في حالة تسجيل المزيد من الأهداف، وكان بإمكان ‏الفريق أن يحقق ذلك، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز بهدفين وهناك مباراة عودة في ‏القاهرة لا بد أن نستعد لها جيدا.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قدم مباراة قوية، ووجه الشكر ‏لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.‏

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