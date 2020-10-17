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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«الوزير المغيب».. الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:27 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وزير الإعلام أسامة هيكل يعيش في عالم آخر ولا يدري كيف تعمل منظومة الإعلام الإلكتروني الحديث، ويكتفي فقط بالتنظير حول وضع الصحافة الورقية.

وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تصدي الصحفيين للدافع عن مهنتهم ، ضد تصريحات أسامة هيكل لا تحتاج لتوجيه من أحد كما يقول أسامة هيكل، منوها إلى أن أسامة هيكل لا يختلف كثيرا عن إعلاميي قطر وتركيا  فيما يقوله .

واستكمل أن منظومة الإعلام الإلكتروني الآن، فيها صحف مثل الدستور، واليوم السابع، والوطن، والتي تمتلك 35 مليون متابع على صفحاتهم "

واستطرد أسامة هيكل لم يعرف شيء عن العمل الإلكتروني، ويعيش في عالم آخر، مطالبا أسامة هيكل، بألا ينقضي اليوم إلا ويتقدم باستقالته الفورية بعد سقطته بالإساءة للإعلام المصري .

 

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