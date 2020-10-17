عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

وجه عاملون بالتليفزيون المصري استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، الأخيرة التي قال فيها إن أكثر من 65% من المجتمع المصرى لا يشاهدون التليفزيون.وانتاب العاملون في "ماسبيرو" حالة من الغضب، مؤكدين أنهم سيرسلون "تستغاثة عاجلة" للرئيس لإنقاذهم، مشيرين إلى أن تصريحاته وأفكاره تؤكد أنه يسعى لتدمير التلفزيون، بحسب مصادر.وأضافت المصادر أن تصريحات هيكل لم تستند إلى إحصائية رسمية بل مجرد كلام مرسل.