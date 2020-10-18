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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تستعد لتخفيف إجراءات الإغلاق غدا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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تستعد إسرائيل اعتبارا من غد الأحد، لتخفيف بعض قيود الإغلاق، مع إطلاق "المرحلة الأولى" من خطة تقليص الإجراءات التي تم فرضها الشهر الماضي لوقف التفشي المتسارع لفيروس كورونا.

وإسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة سجلت 301،896 إصابة بينها 2،141 وفاة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تخفيف بعض القيود السارية منذ 18 سبتمبر، لكن ذلك رهن بعدم تجاوز الإصابات الجديدة عتبة الألفين يوميا، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفق الأرقام الرسمية سُجلت الجمعة 1،695 إصابة جديدة، في انخفاض واضح من نحو 8 الى 9 آلاف إصابة يوميا نهاية سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم رفع القيود على مراحل، حتى فبراير 2021.

أحد التدابير الرئيسية المتوقع تطبيقها الأحد رفع الحظر على حركة الأشخاص الذين كانوا ممنوعين من الابتعاد أكثر من كيلومتر بعيدا عن منازلهم.

وأثار هذا الاجراء غضب بعض الإسرائيليين الذين زعموا أنها تهدف الى وقف الاحتجاجات ضد نتنياهو.

ومن المقرر إعادة فتح دور حضانة الأطفال والشواطئ والحدائق العامة، وسيفتح أيضا أمام المصلين الحائط الغربي، أقدس موقع يُسمح لليهود بالصلاة فيه في القدس الشرقية المحتلة.

وسيتاح للأشخاص زيارة الأصدقاء أو الأقارب طالما أن التجمعات لا يزيد عددها عن 10 في الداخل و20 في الخارج.

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