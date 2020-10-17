«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتجميل مدينة المنيا الجديدة

استقبل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تنفيذ مناقصة محلية لأعمال التجميل وصيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالحي في مدينة المنيا الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس محمد مصطفى، على أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا للنسخة الواحدة.وأوضح اتحاد المقاولين أن المناقصة تنص على تقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز بموعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10 آلاف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلى عقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل بمقر الجهاز، وفتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الرابعة لأعمال الصيانة المسطحات الخضراء، وسيتم إخطار المقبولين فنيا من خلال جهاز المدينة بموعد فتح المظاريف المالية، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.