للمرة التاسعة.. تركيا تقطع المياه عن السوريين في الحسكة

قطعت القوات التركية، اليوم السبت، مجددا المياه عن منطقة الحسكة وريفها شمالي سوريا لأسباب مجهولة وسط تحذيرات من الإضرار بالمدنيين ولجوء أنقرة إلى هذا الأمر بشكل متكرر.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، إن القوات التركية أوقفت محطة علوك للمياه الواقعة بريف منطقة رأس العين، والتي تغذي مدينة الحسكة ومناطق في محطيها وريفها بالمياه، حيث تم إيقاف ضخ المياه إلى المنطقة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة التاسعة التي تقوم تركيا بإيقاف ضخ محطة علوك.وأوضح المرصد السوري أنه في أواخر أغسطس الماضي تعمد القوات التركية إيقاف محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة لأكثر من 25 يوما.وأشار المرصد إلى أن مناطق الحسكة وريفها شهدت استياءً شعبيًا بسبب انقطاع مياه الشرب عنها، بعد أن أوقفت القوات التركية عمل مضخة مياه الشرب في علوك، التي تغذي تلك المناطق بشكل كامل منذ بداية شهر أغسطس 2020 بحجة الصيانة، كما طلبت القوات التركية زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية مناطق نبع السلام بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي رفضته الإدارة الذاتية، ما أدى بدوره إلى انقطاع مياه الشرب بشكل كامل.