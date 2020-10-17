رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متدربو البرنامج الرئاسى للتنفيذيين يتفقدون مدينة الطلبة بالجيزة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:57 م
وفد متدربي البرنامج
وفد متدربي البرنامج الرئاسي
عبدالله هشام
طباعة
تفقد وفد متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين EPLP مدينة الطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، بحضور طارق سلمان المشرف العام، وهيثم عيد المدير العام، وعدد من مديري وموظفي المدينة.

تم تفقد غرف الإقامة والمطابخ والمطاعم والملاعب وصالات الأنشطة والمكتبة، وتابعوا أعمال صيانة ورفع كفاءة الوحدات والمباني ومعدات المطابخ استعدادا للعام الدراسي الجديد.

كما تفقدوا حملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لموظفي وموظفات المدينة، وتابعوا عملية سحب وتقديم ملفات الالتحاق بمدينتي الطلبة والطالبات.

وأبدى أعضاء البرنامج الرئاسي إعجابهم بما شاهدوه على الواقع من أعمال صيانة ورفع كفاءة بالجهود الذاتية لكل منشآت المدينة، وأثنوا على التجهيزات التي تمت وتتم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد بوسي يكشف حقيقة قرابتها من عبدالحليم حافظ: «كانت تبيع لشقيقته عيش وبط»

أخر قرارات وزير التربية والتعليم.. القصة للاطلاع فقط

حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

image description

محافظ دمياط تزور معرض تراثنا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

وفاة والدة الشهيد أحمد منسى.. ودفنها بجواره فى العاشر من رمضان

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بـ248 مليون دولار

أيام زمان

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

أمسية عن «الحريات الدينية والفنون بين السينما والمسرح» بالأعلى للثقافة

مروان علي حول منع مسرحية كردية بإسطنبول: تركيا تشدد الخناق على الأكراد

رئيس اتحاد كتاب مصر يواصل تضييق الخناق على معارضيه بتحويلهم للتحقيق

سارة السهيل: حبى للأطفال ذلل الصعاب فى طريقى للكتابة عنهم