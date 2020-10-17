متدربو البرنامج الرئاسى للتنفيذيين يتفقدون مدينة الطلبة بالجيزة

تفقد وفد متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين EPLP مدينة الطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، بحضور طارق سلمان المشرف العام، وهيثم عيد المدير العام، وعدد من مديري وموظفي المدينة.تم تفقد غرف الإقامة والمطابخ والمطاعم والملاعب وصالات الأنشطة والمكتبة، وتابعوا أعمال صيانة ورفع كفاءة الوحدات والمباني ومعدات المطابخ استعدادا للعام الدراسي الجديد.كما تفقدوا حملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لموظفي وموظفات المدينة، وتابعوا عملية سحب وتقديم ملفات الالتحاق بمدينتي الطلبة والطالبات.وأبدى أعضاء البرنامج الرئاسي إعجابهم بما شاهدوه على الواقع من أعمال صيانة ورفع كفاءة بالجهود الذاتية لكل منشآت المدينة، وأثنوا على التجهيزات التي تمت وتتم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.