مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

شارك شباب محافظة دمياط في المبادرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس للاحتفال بنصر أكتوبر، حيث تهدف المبادرة إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق وأماكن أكثر جمالا بطريق الشيخ درغام الجديد وطريق السنانية.نفذ المبادرة، الإدارة المركزية لمراكز الشباب برئاسة مصطفى منصور، وإيمان عبدالجابر، مدير عام الهيئات الشبابية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط برئاسة محمود أبوزهرة، مدير المديرية، بمشاركة فرق متنوعة مديرية الشباب والكشافة والجوالة.