رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائبه للتعليم والطلاب، انتظام الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2020-2021، والتي بدأت منذ الساعات الأولى بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية، مؤكدا انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية على مداخل الجامعة والكليات وداخل القاعات الدراسية.واستطلع عبدالباسط آراء الطلاب بالحرم الجامعي حول الدراسة بالجامعة والمنصة الإلكترونية الطلابية "myu"، والمشكلات التي تواجههم في أثناء الإقامة بالمدينة الجامعية.وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، إلى أن الجامعة تطبق هذا العام نظام التعليم الهجين، والذي أقره المجلس الأعلى للجامعات وهو دمج نظامي التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد، ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات.وتنظم جامعة المنصورة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية.