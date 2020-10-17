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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«المحرصاوى» يتفقد مراعاة الإجراءات الاحترازية في أول أيام الدراسة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:18 م
محمد المحرصاوى
محمد المحرصاوى
أميرة العناني
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طالب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للحفاظ على سلامة الجميع في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة خلال جولته اليوم السبت، مع بدء العام الدراسي لتفقد انتظام العمل بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتوزيعه بعض الهدايا على طلاب الجامعة، أنه تم اعتماد نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الأسبوع الماضي قبيل بدء الدراسة، إضافة إلى ذلك فُتح باب تعديل الترشيح، وتم إعلان نتيجته اليوم؛ حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات.

وأكد رئيس الجامعة- حسب بيان المركز الإعلامي- أن إدارة الجامعة اتخذت الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية كافة داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والمدن الجامعية، وتسخر كل إمكاناتها؛ من أجل توفير بيئة صحية وجيدة للطلاب قبيل العام الدراسي الجامعي (2020- 2021).

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمتضمنة: رش المباني وتطهيرها وتعقيمها، وتنظيم حضور الطلاب والطالبات بالكليات، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة بقطاع المدن الجامعية بما يحافظ على سلامة كل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وجميع العاملين في مختلف الكليات.

يذكر أن جولة رئيس الجامعة شملت قطاعي: الدَّراسة، ومدينة نصر بنين وبنات.

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