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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

56 وفاة و3221 إصابة جديدة بكورونا في العراق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:57 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ ش أ
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سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم فحص 16 ألفًا و686 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و605 آلاف و466 نموذجًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3329 حالات شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 357 ألفًا و291 حالة بنسبة شفاء 84.4%.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 423 ألفًا و524 حالة منها 56 ألفًا و35 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و491 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 10 آلاف و198 حالة.

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