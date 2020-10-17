ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالزيتون

ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالزيتون
السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:53 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء إشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن ملحق بإحدى الصيدليات بمنطقة الزيتون.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على 3596 قرصا دوائيا لعقاقير مختلفة - 260 قرصا مخدرا - 150 أمبول حقن - 63 عبوة مرهم - 175 عبوة كحول طبى، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على 3596 قرصا دوائيا لعقاقير مختلفة - 260 قرصا مخدرا - 150 أمبول حقن - 63 عبوة مرهم - 175 عبوة كحول طبى، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.