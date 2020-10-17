ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالزيتون

عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على 3596 قرصا دوائيا لعقاقير مختلفة - 260 قرصا مخدرا - 150 أمبول حقن - 63 عبوة مرهم - 175 عبوة كحول طبى، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء إشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن ملحق بإحدى الصيدليات بمنطقة الزيتون.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول