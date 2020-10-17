رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12 طن أسماك ودواجن فاسدة بالسلام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 12 طن أسماك ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ضبط (8،4 طن أسماك مستوردة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها (2،93 طن دواجن، مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كائن بمدينة السلام، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل نتيجة رغبات الدبلومات الفنية 2020

والد بوسي يكشف حقيقة قرابتها من عبدالحليم حافظ: «كانت تبيع لشقيقته عيش وبط»

محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من أموال الدولة اليوم

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الصور

image description

وكيل تعليم دمياط: كرمنا أبناء الشهداء في أول يوم دراسي

image description

أسيوط تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 144 مدرسة جديدة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ «محور ديروط» بـ1.7 مليار جنيه

image description

«معدات جديدة» استعدادا لموسم الأمطار في الدقهلية

image description

«الفيس شيلد».. رفيق طلاب المدارس في أول يوم دراسى

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بـ248 مليون دولار

فيلة إفريقيا مهددة بالانقراض

ما هي الروائح التي تجعلك تبدو أصغر سنا؟

أيام زمان

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

سارة السهيل: حبى للأطفال ذلل الصعاب فى طريقى للكتابة عنهم

غدا «الثقافة الرقمية» تناقش أدوات العمل عن بعد في زمن ما بعد كورونا

عبدالدايم تكرم 9 رموز في افتتاح «ليسيه الحرية» بالإسكندرية

«تاريخ البحر الأحمر».. الكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة