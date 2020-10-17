ضبط 12 طن أسماك ودواجن فاسدة بالسلام

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 12 طن أسماك ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ضبط (8،4 طن أسماك مستوردة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها (2،93 طن دواجن، مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كائن بمدينة السلام، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.