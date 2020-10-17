خطط استعمارية.. وزير تركي ينشر خريطة جديدة لشرق المتوسط

فى خطوة استفزازية جديدة، نشر وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قريسمايل أوغلو، خريطة جديدة توضح اعتزام حكومة العدالة والتنمية توسيع نطاق الاستكشافات في منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار مشروع الوطن الأزرق الذي تخطط له أنقرة لمد مناطق السيادة التركية في المياه الإقليمية.وذكر موقع أكسو خبر التركي، أن الحكومة التركية تقوم بتوسيع حدودها البحرية في شرق البحر المتوسط، ونقل منشور قريسمايل أوغلو على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أرفق معه صورة للخريطة الجديدة للحدود البحرية التركية،.وأكد الموقع أن الخريطة المرسومة وفقا لاستراتيجية الوطن الأزرق أضيف إليها المناطق التي امتد لها نطاق تحركات السفن التركية الثلاث، فاتح ويافوز وقانوني.يذكر أن السفن التركية الثلاث تقوم بالتنقيب عن الغاز في الجرف القاري اليوناني، وهو ما انعقدت بشأنه قمة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، وناقش خلالها قادة أوروبا التحركات التركية في شرق المتوسط، والتي وصفوها بالاستفزازية، نظرا لانتهاكها السيادة الإقليمية لقبرص واليونان بالتنقيب داخل منطقتهما الاقتصادية، مهددين بتوقيع عقوبات على أنقرة إذا لم توقف التصعيد في شرق المتوسط، وفقا لموقع تركيا الان.