فيلة إفريقيا مهددة بالانقراض

تقلص عدد الفيلة في دولة ساحل العاج تقلصًا كارثيًا بعد أن انخفض إلى نحو مئتي فيل، حسبما جاء في مقال نشرته مجلة PLOS ONE العلمية.وقالت المجلة إن الفيلة اختفت تماما في غالبية محميات ساحل العاج، ويعود سبب ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم اتخاذ حكومة ساحل العاج أية اجراءات خاصة بحماية البيئة، حيث تبقى كميات محدودة من الحيوانات في مناطق معزولة بعضها عن الأخرى.وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده بأن فيلة كوكبنا مهددة بالانقراض التام بسبب استهدافها من قبل الصيادين غير الشرعيين وقطع الأشجار في مناطق عيشها.فيما أشاروا إلى أن تلك العملية لم تطل الفيلة الهندية إلا قليلا. أما إفريقيا فشهدت على مدى 10 أعوام ماضية انخفاضا سريعا بعدد الفيلة.يذكر أن 5 ملايين فيل تقريبا كانت تعيش في إفريقيا قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذا العدد بدأ بحلول منتصف السبعينيات ينخفض ووصل إلى 1.3 مليون فيل، وانخفض مطلع القرن الـ21 إلى 600 ألف فيل.يذكر أن الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية لأنواع نادرة من الحيوانات والأشجار البرية أعلنت عن مكافحتها المنسقة الصيادين غير الشرعيين، ما أدى إلى تلاشي وتائر اختفاء الفيلة.وبدأت الأوضاع المتعلقة بإبقاء الفيلة على قيد الحياة تستقر، إلا أن الأرصاد الأخيرة سجلت استمرار نزعة تقلص عدد الفيلة، ويعود سبب ذلك إلى الطلب الكبير على العاج في بلدان آسيا.