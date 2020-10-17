«الوطنية للانتخابات» تجيب عن أسئلة المصريين بالخارج حول انتخابات «النواب»

س: هل يمكنني التصويت في انتخابات مجلس النواب٢٠٢٠ من خارج جمهورية مصر العربية بدون التسجيل المسبق؟

س: هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

س: متى يمكنني التسجيل للتصويت بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ من خارج جمهورية مصر العربية؟

س: كيف يمكنني التسجيل لتغيير لجنتي الانتخابية لمكان خارج مصر؟

س: لم استخرج من قبل بطاقة رقم قومي. ماذا أفعل؟

س: ليس لدي جواز سفر مصري، ماذا أفعل؟

س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التسجيل؟

س: ماذا أضع في خانة "محل الميلاد" إذا كنت ولدت خارج مصر؟

س: أجد صعوبة في إدخال البيانات باللغة العربية، ماذا أفعل؟

س: بعد إرسال بياناتي تظهر لي رسالة بأن اسم الوالدة خطأ

س: بعد إرسال الطلب أدركت أني أدخلت أحد البيانات بشكل خطأ، ماذا أفعل؟

س: بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعدادتها لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020، والتي تجري بالمرحلة الأولى خلال أيام21، 23،22 أكتوبرو أجابت الهيئة علي عدد من الأسئلة الخاصة بطريقة تصويت المصريين بالخارج عبر الموقع الرسمي لها وتضمنت الأسئلة الآتي.ج: في حالة عدم اتخاذك إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن تتمكن من الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب٢٠٢٠ج: إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ فقط، بمرحلتيها الأولى والثانية وفي جولتيهما الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.ج: على كل ناخب مصري مقيم بالخارج أن يسجل رغبته في التصويت، ويحدد بعثة جمهورية مصر العربية التي يتبعها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg)، وذلك خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى ١٠ أكتوبر٢٠٢٠. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.ج: التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج".ج: من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق. ويمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارةالقنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.ج: يمكنك استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل علمًا بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية. والجدير بالذكر أنه عند إرسال صوتك بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي ساري الصلاحية.ج: يمكنك التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القوميج: يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبياناتج: يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي وإسم الأم (Virtual Keyboard) ،وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربيةج: في حالة ظهور رسالة تفيد وجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء على سبيل المثال الهمزات (اأء)، ىي، هة......إلخج: يمكنك إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.ج: يتم إرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي قمت بادخاله أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه.