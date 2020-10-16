هاني شاكر وزوجته يشاركان في عزاء محمود ياسين (صور)

حرص الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود ياسين وحضر لسرداق العزاء منذ قليل بصحبة زوجته، ويقام العزاء حاليًا في أحد ميادين مدينة الشيخ زايد بحضور أبنائه السيناريست عمرو محمود ياسين والفنان رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض.وحضر عدد كبير من النجوم لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أبرزهم ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة ومحمود حميدة وسمير صبري وصلاح عبدالله وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد عبدالعزيز ونضال الشافعي وفاروق فلوكس ومحمد رمضان وشريف منير ودينا فؤاد وعبير صبري وليلي علوي والهام شاهين وليلي علوي، ويشار إلى أن محمود ياسين رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع طويل مع المرض وتم دفنه بمقابر الأسرة على طريق الفيوم.وكان قد انطلق مساء اليوم الجمعة عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بمنطقة الشيخ زايد، وبدأ المعزين في التوافد لتقديم الواجب.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».ويعد الفنان محمود ياسين أحد عملاقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله الرجل الذي فقد ظله عام، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، انف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال في جيبي، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسيه لقب بفتى الشاشة الأول.