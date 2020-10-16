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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رمزي والليثي يشاركان في عزاء الراحل محمود ياسين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:16 م
عزاء محمود ياسين
عزاء محمود ياسين
حسام عسل - آية سالم
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شارك كل من الفنان عمرو رمزي والإعلامي عمرو الليثي ونخبة من الفنانين في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين وتقديم واجب العزاء، وتقدمت أسرة الراحل سرداق العزاء لاستقبال المعزين وعلى رأسهم نجله عمرو محمود ياسين وحفيده والفنان محمد رياض زوج ابنته.

وكان قد انطلق مساء اليوم الجمعة عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بمنطقة الشيخ زايد، وبدأ المعزين في التوافد لتقديم الواجب.

وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».

ويعد الفنان محمود ياسين أحد عملاقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله الرجل الذي فقد ظله عام، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، انف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال في جيبي، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسيه لقب بفتى الشاشة الأول.
عزاء محمود ياسين
عزاء محمود ياسين
عزاء محمود ياسين
رمزي والليثي يشاركان في عزاء الراحل محمود ياسين
عزاء محمود ياسين
عزاء محمود ياسين
عزاء محمود ياسين
رمزي والليثي يشاركان في عزاء الراحل محمود ياسين

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