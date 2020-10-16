ريهام حجاج ومحمد حلاوة في عزاء محمود ياسين

وصلت منذ قليل، الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة عزاء الفنان محمود ياسين في مدينة الشيخ زايد ودخل الثنائي إلى سرداق العزاء سويًا وقاموا بتقديم واجب العزاء لنجله السيناريست عمرو محمود ياسين.وتوافد عدد كبير من النجوم على العزاء أبرزهم الفنان محمود حميدة وسمير صبري وصلاح عبدالله وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد عبدالعزيز ونضال الشافعي وفاروق فلوكس، كما حضر كل من محمد رمضان وشريف منير ودينا فؤاد وعبير صبري وليلى علوي وإلهام شاهين وليلى علوي، ويشار إلى أن محمود ياسين رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع طويل مع المرض وتم دفنه بمقابر الأسرة على طريق الفيوم.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».ويعد الفنان محمود ياسين أحد عملاقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله الرجل الذي فقد ظله عام، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، انف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال في جيبي، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسيه لقب بفتى الشاشة الأول.